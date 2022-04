Zwarte cijfers Baker Hughes vallen toch tegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baker Hughes heeft in het afgelopen kwartaal minder gepresteerd dan voorzien. Dit bleek woensdag na publicaties van de resultaten over het eerste kwartaal van de Amerikaanse oliedienstverlener. CEO Lorenzo Simonelli sprak van een erg uitdagende markt. Voor 2022 rekent hij op een meewind van de hoge olie- en gasprijzen. De topman is dan ook positief gestemd. Baker Hughes boekte in de eerste drie maanden van 2022 een procent hogere omzet van 4,8 miljard dollar. Dat was wel minder dan de circa 5 miljard dollar waarop analisten volgens FactSet rekenden. En waar vorig jaar in het eerste kwartaal nog een verlies werd geleden van bijna een half miljard dollar, boekte baker Hughes ditmaal een winst van 72 miljoen dollar, ofwel 8 cent per aandeel. Exclusief bijzondere posten steeg de winst per aandeel van 0,12 naar 0,15 dollar. Dat is wel 4 cent minder dan waarop analisten rekenden. De orderinstroom bedroeg afgelopen kwartaal ruim 6,8 miljard dollar. Dat is ruim meer dan de 4,5 miljard dollar vorig jaar en ook iets meer dan de bijna 6,7 miljard aan orders in het vierde kwartaal. Het aandeel lijkt ruim 2 procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

