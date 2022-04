Beursblik: hogere prijzen stuwen omzet AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2022 naar verwachting meer omzet behaald, maar de resultaten onder druk zien staan. Dit blijkt uit de bedrijfsconsensus van Vara Research van 12 geraadpleegde analisten, die AkzoNobel publiceerde. In het afgelopen kwartaal behaalde het verf- en chemieconcern naar verwachting een omzet van 2.487 miljoen euro, tegen 2.263 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. "We rekenen op prijsstijgingen van 15 procent, die deels worden gedrukt door 9 procent lagere volumes", blikt analist Geoff Haire van UBS vooruit. Vooral bij de decoratieve verven zal de volumedaling sterk zijn, volgens de analist. Vorig jaar, tijdens de coronacrisis, besloten veel mensen juist om hun huis een schilderbeurt te geven. De EBITDA liep volgens de analistenconsensus sterk terug van 391 naar 303 miljoen euro en het operationeel resultaat (EBIT) van 303 miljoen euro naar 214 miljoen euro. Ook het nettoresultaat is vermoedelijk gedaald, van 217 miljoen euro naar 144 miljoen euro. In 2023 wil AkzoNobel een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro realiseren, zo bleek tijdens de beleggersdag in februari. De Grow & Deliver strategie moet circa 550 miljoen euro extra resultaat opleveren ten opzichte van 2021. Het bedrijf publiceert donderdag voorbeurs de cijfers over het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

