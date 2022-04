Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, terwijl het cijferseizoen op gang komt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 455,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,2 procent naar 14.319,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,3 procent met een stand van 6.621,01 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,4 procent naar 7.632,01 punten.

Het cijferseizoen krijgt deze week aardig vorm met onder meer Danone, Heineken, ASML en Just Eat Takeaway.com die de boeken openden. Vanmiddag volgen in de VS American Airlines, Blackstone, en nabeurs ook Alcoa en Tesla.

"Ieder signaal dat het Amerikaanse bedrijfsleven het huidige uitdagende klimaat kan doorkomen en toch de winsten weet op te voeren, is een zeer, zeer positieve aanjager voor de aandelenmarkten", aldus strateeg Craig Fehr van Edward Jones.

De Duitse producentenprijzen lieten in maart op jaarbasis een explosieve groei zien van meer dan 30 procent.

De export van de eurozone kwam in februari 17,0 procent hoger uit, terwijl de import naar de muntunie met 38,8 procent steeg. De industriële productie van de muntunie steeg in februari op jaarbasis met 2,0 procent en dat was beter dan de verwachte stijging met 1,5 procent.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vandaag uit naar de verkopen van bestaande woningen, de olievoorraden en dan 's avonds om 20.00 uur de publicatie van het Beige Book.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 102,81 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 107,99 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0860. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0812 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0789 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald, zoals ook werd verwacht, en liet zich positief uit over de verwachtingen op de middellange termijn. De koers van het aandeel noteerde 5,1 procent hoger.

Just Eat Takeaway.com is negatiever geworden over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. De koers van het aandeel noteerde 7,5 procent hoger.

Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral dankzij de prestaties in Europa. De koers van het aandeel noteerde 4,6 procent hoger. In Brussel won de koers van het aandeel van concurrent AB InBev 3,5 procent.

Danone zag in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet stijgen dankzij een gunstige prijsmix en de outlook voor heel 2022 werd gehandhaafd. Het aandeel Danone noteerde 8,8 procent hoger in koers.

DSM verkoopt de tak Protective Materials aan Avient Corporation voor 1,44 miljard euro. Degroof Petercam sprak van een matige waardering. De koers van het aandeel noteerde 0,6 procent hoger.

De koersenborden voor de hoofdaandelen van Parijs en Frankfurt toonden een spiegelbeeld van dinsdag, met vandaag overwegend plussen. In Frankfurt liepen de aandelen van Bayer en Hannover Rueck wel opvallende terug, gezien het verlies in beide gevallen van om en nabij de 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De brede S&P500-index steeg dinsdag 1,61 procent tot 4.462,21 punten, de Dow Jones-index steeg 1,45 procent naar 34.911,20 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 2,15 procent meer waard op 13.619,66 punten.