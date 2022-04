Bestuurder ECB verwacht renteverhoging in juli Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) De Europese Centrale Bank zou de rente al in juli kunnen verhogen. Dit zegt bestuurder Martins Kazaks in gesprek met Bloomberg. De voorzitter van de centrale bank van Letland zei volgens Bloomberg dat een renteverhoging in juli mogelijk is, "en ik heb geen reden om het oneens te zijn met wat de markten inprijzen voor de tweede jaarhelft". De ECB zit volgens Kazaks op een "stevig pad' om het monetaire beleid te normaliseren. Geleidelijk zal de centrale bank de rente verhogen naar nul en daarboven. Gelijkelijk betekent volgens Kazaks echter niet traag. "Het betekent dat je checkt of de genomen beleidsmaatregelen gerechtvaardigd zijn", aldus de bankier tegenover Bloomberg. Op dit moment acht Kazaks een renteverhoging met 25 basispunten gerechtvaardigd. Maar er kan altijd gekeken worden naar grotere stappen, voegde hij toe. Of de ECB in juni aankondigt dat het opkoopprogramma voor obligaties in het derde kwartaal kan worden stopgezet, zal volgens Kazaks afhangen van nieuwe ramingen. "We zullen doen wat onze taak is en we zullen leveren. Dat hebben we eerder gedaan en zullen we weer doen als het nodig is", zei hij tegen het persbureau. De ECB vergadert op 8 en 9 juni. Bron: ABM Financial News

