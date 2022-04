Valuta: euro boven 1,08 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag boven de 1,08 dollar in afwachting van het Beige Book van de Federal Reserve, die twee weken voor het nieuwe rentebesluit van de centrale bank naar buiten komt. "De Fed lijkt helemaal klaar voor een stevige serie renteverhogingen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Gesteld dat de Europese Centrale Bank de komende tijd zijn beleid van terughoudendheid ook aanhoudt, dan kan dat druk op de Europese munt geven, die bij 1,05 dollar nog wel eens tot enige onrust bij de Amerikaanse ministeries van handel en financiën zou kunnen leiden", aldus Mevissen.



De Duitse producentenprijzen lieten in maart op jaarbasis een explosieve groei zien van meer dan 30 procent. De export van de eurozone kwam in februari 17,0 procent hoger uit, terwijl de import naar de muntunie met 38,8 procent steeg. De industriële productie van de muntunie steeg in februari op jaarbasis met 2,0 procent en dat was beter dan de verwachte stijging met 1,5 procent. In de Verenigde Staten gaat de aandacht vandaag uit naar de verkopen van bestaande woningen, de olievoorraden en dan 's avonds om 20.00 uur de publicatie van het Beige Book. Voor vandaag staan de volgende sprekers geagendeerd: de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva, de president van de Wereldbank David Malpass en de voorzitter van de Fed van San Francisco Mary Daly. De euro noteerde woensdag 0,4 procent hoger op 1,0837 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8317 Britse pond. Het Britse pond won woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3027 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.