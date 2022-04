Degroof Petercam haalt Heineken van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag na een kwartaalupdate van Heineken het advies voor de brouwer verhoogd van Reduceren naar Houden en het koersdoel ging van 88,00 naar 100,00 euro. Analist Fernand de Boer noemde de volumeontwikkeling in lijn met de verwachtingen, maar was positief verrast door de "indrukwekkende" prijsmix van de brouwer. Zo steeg de omzet met krap 25 procent autonoom. De Boer roemde vooral de prestaties van Heineken in Europa, waar werd geprofiteerd van de heropening van de economie na het afschaffen van de coronamaatregelen. Daarbij is het eerste kwartaal niet het belangrijkste kwartaal voor Heineken, stipte De Boer aan. De analist handhaafde de winstverwachting voor Heineken voor dit jaar op 4,30 euro per aandeel, maar verhoogde die voor 2023 van 4,78 naar 5,02 euro. "Op dit moment lijkt Heineken prima te presteren", vindt De Boer. "De omzet herstelde mooi en de marges bewegen in de goede richting." Toch vreest de analist dat de margeverwachting van Heineken van 17 procent in 2023 lastig haalbaar is. Met een koersdoel van 100 euro waardeert De Boer Heineken in lijn met zijn sectorgenoten. Het aandeel wint woensdag 4,2 procent op 93,06 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.