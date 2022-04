Beursblik: omzetverrassing Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste drie maanden van dit jaar veel meer omzet behaald dan verwacht. Dit constateerde analist Reginald Watson van ING woensdag. De biervolumes lagen dan ook een stuk hoger dan voorzien, merkte de analist op. "Een zinderende start van het jaar." Dit betekent volgens ING dat de prijsverhogingen de volumegroei niet zo in de weg zaten als Heineken vreesde. Al moet daarbij wel rekening worden gehouden met de aflopende coronamaatregelen, aldus Watson. De analist vreest wel dat de marge lager lag dan verwacht, en dat is slecht nieuws voor heel 2022, meent hij. ING heeft een verkoopadvies op Heineken met een koersdoel van 69,54 euro. Het aandeel stijgt woensdag 3,3 procent naar 92,30 euro. Bron: ABM Financial News

