Beursblik: groei Just Eat Takeaway.com valt tegen

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal een tegenvallende groei gerealiseerd, terwijl de winstgevendheid wat beter oogt. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag.

Zowel het aantal orders als de brutotransactiewaarde lag 7 procent onder de verwachtingen van ING. Hesselink zag zwakte in alle regio's waarin de maaltijdbezorger actief is.

"De wereld na de coronacrisis was duidelijk moeilijk te voorspellen", concludeerde de analist. Just Eat Takeaway.com verwacht dit jaar dat de brutotransactiewaarde op jaarbasis met circa 5 procent zal groeien, waar eerder nog werd gerekend op ongeveer 15 procent.

ING rekent voor de komende tijd op een normalisering, met beter voorspelbare cijfers voor de orders, de aanwas van nieuwe klanten en het verlies van bestaande klanten. Als gevolg heeft Just Eat Takeaway.com vertrouwen dat de groei zal aantrekken na 2022 tot de middellange termijn doelstelling van een jaarlijkse samengestelde groei van 15 procent.

De maaltijdbezorger richt zich in toenemende mate op winstgevendheid, waardoor er minder ruimte is voor investeringen in groei en het wegwerken van inefficiënties. Dit resulteert volgens ING in een circa 55 miljoen euro kleiner EBITDA-verlies in 2022 en een breakevenresultaat in 2023.

Verder merkte Hesselink op dat de maaltijdbezorger formeel is begonnen met het bekijken van de strategische opties in de Verenigde Staten. "Eerder hield Just Eat Takeaway.com alle strategische opties open, maar nu staat het ook open voor biedingen", aldus de analist.

"Al met al vinden we het lagere groeitempo tegenvallend, terwijl de winstgevendheid beter oogt."

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 60,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 3,8 procent tot 27,04 euro.