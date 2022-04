Cijfers Heineken beloond in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening koerste de AEX 0,3 procent hoger op 718,81 punten. Onder de hoofdfondsen won Heineken 3,2 procent na cijfers. De brouwer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral dankzij de prestaties in Europa. Just Eat Takeaway.com verloor juist 1,9 procent na een kwartaalupdate. De maaltijdbezorger werd negatiever over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. Volgens analisten van Jefferies schoot Just Eat Takeaway.com tekort in het afgelopen kwartaal. In de AMX won Vopak na cijfers 2,3 procent. Volgens Jefferies presteerde het tankopslagbedrijf beter dan voorzien. Galapagos leverde 1,5 procent in. Smallcap CM.com schoot maar liefst 8,5 procent omhoog. De omzet en brutowinst trokken fors aan in het eerste kwartaal. Forfarmers maakte juist een duikeling van 7,6 procent, vanwege een ex-dividendnotering. Bron: ABM Financial News

