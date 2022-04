Beursblik: Vopak presteert beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Vopak over het eerste kwartaal van dit jaar zijn beter dan verwacht, dankzij positieve valuta-effecten, een autonome groei van 2,5 procent, goede prestaties in de Amerika's en groei in projecten. Dit was woensdag het oordeel van zakenbank Jefferies over het kwartaalbericht van het tankopslagbedrijf. Jefferies zag het onderliggende operationeel resultaat (EBITDA) over de eerste drie maanden van dit jaar uitkomen op 213,1 miljoen bij een door de bank in het commentaar aangehaalde marktconsensus van 205,3 miljoen euro. De zakenbank wees er wel op dat de marktomstandigheden erg uitdagend zijn voor olie-opslag in Nederland, en dat er mogelijk nog sancties tegen Rusland volgen die dit verergeren. Jefferies heeft het advies voor het aandeel Vopak op Houden staan met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel Vopak steeg woensdag op een groen Damrak 3,3 procent naar 28,81 euro. Bron: ABM Financial News

