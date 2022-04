'ASML suggereert opwaarts potentieel' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML suggereert dat er opwaarts potentieel is vanaf 2025 ten opzichte van de eerder afgegeven groeiverwachtingen. Dit concluderen analisten van Jefferies woensdag na de kwartaalcijfers van de Veldhovense halfgeleiderspecialist. Woensdag zei CEO Peter Wennink de scenario's voor 2025 en de groei daarna te zullen herzien in de tweede jaarhelft, "in het licht van de vraag en onze plannen om de capaciteit te vergroten". "We maken actief werk van een significante uitbreiding van onze capaciteit, samen met onze toeleveranciers", voegde de topman toe. Jefferies verwacht dat deze uitspraken zullen leiden tot een verhoging van de analistenconsensus voor de omzet en de winst. De zakenbank noemde de marge-outlook van ASML voor het tweede kwartaal wel "zwak". Voor het tweede kwartaal mikt ASML op een omzet van 5,1 tot 5,3 miljard euro met een brutomarge van 49 tot 50 procent. De analistenconsensus rekende voor het lopende kwartaal op een omzet van 5,9 miljard euro met een marge van 53 procent. Dat verlaagt de marge voor heel 2022 ook met een procentpunt naar 52 procent, aldus de analisten. Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Bron: ABM Financial News

