Beursblik: JPMorgan verhoogt advies Randstad naar Neutraal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het advies voor Randstad verhoogd van Onderwogen naar Neutraal, maar verlaagde het koersdoel van 60,00 naar 55,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank, waarin het Onderwogen advies voor Adecco werd herhaald. Het advies voor Randstad werd in januari verlaagd naar Onderwogen. Er zijn volgens de analisten nog altijd risico's van een verdere macro-verslechtering, maar dit lijkt inmiddels ook wel ingeprijsd. In het eerste kwartaal groeide Randstad volgens JPMorgan autonoom met 14,7 procent. Dat was 16,2 procent in het vierde kwartaal en circa 16 procent in januari. De analisten zullen vooral letten op wat Randstad te zeggen heeft over de start van het tweede kwartaal, daar liggen namelijk wat risico's volgens de bank. Voor Adecco blijft JPMorgan bezorgd over de Amerikaanse activiteiten. Die presteren flink ondermaats, aldus de analisten. Dit vereist meer maatregelen, meent de bank. Het aandeel Randstad sloot dinsdag op 51,84 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.