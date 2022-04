Boskalis verwerft groot exportkabelcontract Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een contract verworven voor het transport en de installatie van de exportkabels voor een groot offshore windpark. Dit maakte de maritieme dienstverlener woensdagochtend bekend. De waarde van dit contract voor Boskalis wordt als "substantieel" beschouwd. Dat betekent een contract met een waarde tussen de 150 miljoen en 300 miljoen euro. Het contract betreft het transporteren van de exportkabels waarbij Boskalis gebruik zal maken van zijn eigen zware-ladingschepen. De voorbereidende werkzaamheden zullen in de tweede helft van 2023 van start gaan, gevolgd door de kabelinstallatie-werkzaamheden in 2024. Bron: ABM Financial News

