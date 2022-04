Omzet Danone loopt meer op dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones Danone heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien stijgen als gevolg van de coronacrisis en de outlook voor heel 2022 werd gehandhaafd. Dit maakte de Franse voedingsreus woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 6,24 miljard euro tegen 5,66 miljard euro een jaar eerder, een autonome stijging met 7,1 procent op jaarbasis. De omzet ligt daarmee boven de consensus van 6,11 miljard euro. Bij de waterdivisie steeg de vergelijkbare omzet met 15,9 procent, terwijl de omzet uit zuivel en plantaardige producten met 3,6 procent steeg. De omzet uit gespecialiseerde voeding trok op vergelijkbare basis met 9,5 procent aan. Strategie Voor dit jaar rekent Danone sinds begin maart op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent met een terugkerende operationele marge van meer dan 12 procent. En ook voor 2023 en 2024 ligt de groeidoelstelling op 3 tot 5 procent, waarbij de terugkerende operationele winst sneller groeit dan de vergelijkbare omzet. Verder mikt Danone op een schuldratio van minder dan 3 en een stabiel, maar stijgende dividend. Bron: ABM Financial News

