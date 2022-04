Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet, na een serie kwartaalcijfers en een groen slot op Wall Street.



Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,7 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 716,57 punten.

Een herstel op Wall Street dinsdagavond zal de Amsterdamse beurs en andere Europese aandelenmarkten woensdagochtend vermoedelijk een duwtje in de rug geven.

De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 steeg dinsdag met bijna 500 punten, mede dankzij de winsten bij techaandelen. Ook de reissector deed het goed nadat de verplichte mondkapjes in onder meer vliegtuigen door een rechterlijke uitspraak werden geschrapt. Hotels en reisverkeer herstelden nog niet geheel van de impact van de pandemie, zei Don Calcagni van Mercer Advisors. "Dus dit is een enorme meevaller."

Beleggers proberen een afweging te maken of de bedrijfscijfers voldoende zullen zijn om de markten uit het slop te trekken.

Voor het Amerikaanse bedrijfscijferseizoen is deze week een van de drukste weken, nadat vorige week al een reeks banken met ietwat teleurstellende resultaten over het eerste kwartaal kwam.

"Ik verwacht nog steeds een solide winstgroei, ondanks de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen, waaronder de hoge inflatie", aldus managing director Greg Marcus van UBS Private Wealth Management. "De bedrijfscijfers die nog verschijnen in de komende anderhalve week zorgen ervoor dat de focus op korte termijn op deze uitdagingen blijft." Vermogensbeheerder Stephen Innes van SPI Asset Management verwacht echter niet dat beleggers anders tegen de huidige uitdagingen aan zullen kijken aan het einde van dit cijferseizoen.

De markt rekent volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO op een "redelijke winstgroei en een behoorlijke omzetgroei op jaarbasis" dit kwartaalcijferseizoen. Voor de bedrijven in de S&P 500 wordt voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,9 procent en een winstgroei van 6,1 procent verwacht. Voor de Stoxx 600 is dit respectievelijk 20,3 en 25,1 procent. Analisten zullen bij de cijfers volgens Wessels vooral letten op de marge-ontwikkeling en de vooruitzichten die bedrijven afgeven.

De olieprijs in New York is dinsdag fors gedaald tot het laagste niveau in een week, onder druk van een sterke dollar en zorgen over de vraag vanuit China. Een mei-future voor een vat ruwe olie sloot 5,2 procent lager op 102,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs deels met een winst van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0815. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0789 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0802 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag uit naar het Beige Book van de Federal Reserve en de wekelijkse olievoorraden in de VS, naast data over de Europese handelsbalans.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald, zoals ook verwacht. De omzet van ASML kwam uit op 3,5 miljard euro. Dat is aan de bovenkant van de bandbreedte van 3,3 tot 3,5 miljard euro waarop ASML vooraf rekende. Voor het tweede kwartaal mikt ASML op een omzet van 5,1 tot 5,3 miljard euro met een brutomarge van 49 tot 50 procent. In heel 2022 zal de omzet met circa 20 procent stijgen, verwacht ASML nog steeds. Woensdag zei CEO Peter Wennink de scenario's voor 2025 en de groei daarna te zullen herzien in de tweede jaarhelft, "in het licht van de vraag en onze plannen om de capaciteit te vergroten".

Just Eat Takeaway.com verwacht dit jaar dat de brutotransactiewaarde op jaarbasis met circa 5 procent zal groeien, waar eerder nog werd gerekend op circa 15 procent. De aangepaste EBITDA-marge zal tussen de min 0,5 en min 0,7 procent uitkomen en niet langer tussen de min 0,6 en min 0,8 procent. Ook zegt de maaltijdbezorger een strategische partner te zoeken en kijkt het naar mogelijkheden om het Amerikaanse Grubhub volledig of gedeeltelijk te verkopen. Hier wordt al een tijdje op aangedrongen door aandeelhouders.

Vopak heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Vopak mikt voor 2022 nog altijd op een kostenbasis van 645 miljoen euro en zei op schema te liggen in de realisering van de doelstelling voor 2023 om een EBITDA uit groeiprojecten te realiseren van 110 tot 125 miljoen euro.

DSM verkoopt de tak Protective Materials aan Avient Corporation voor 1,44 miljard euro.

Aperam heeft 2,3 miljoen eigen aandelen ingekocht en daarmee het inkoopprogramma dat op 11 februari werd aangekondigd, afgerond.

Slotstanden Wall Street

De brede S&P 500-index steeg dinsdag 1,6 procent tot 4.462,21 punten, de Dow Jones-index steeg 1,5 procent naar 34.911,20 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 2,2 procent meer waard op 13.619,66 punten.