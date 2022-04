Vopak lijkt deel van de tegenwind te kunnen weerstaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het eerste kwartaal van 2022 de omzet en de onderliggende winst zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het tankopslagbedrijf. De omzet van Vopak steeg op jaarbasis van 300,1 miljoen naar 324,1 miljoen euro. Een kwartaal eerder lag de omzet op 315,2 miljoen euro. De bezettingsgraad lag aan het einde van maart op 84 procent. Dat was 86 procent een kwartaal eerder, vooral door de vertragingen in het oliesegment. Dit leverde een onderliggend EBITDA op van 213,1 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam de EBITDA uit op 198,6 miljoen euro. In het vierde kwartaal lag de EBITDA op 212,5 miljoen euro. Er waren in het afgelopen kwartaal geen eenmalige posten. De onderliggende nettowinst van Vopak steeg op jaarbasis van 72,5 miljoen euro naar 74,7 miljoen euro of 0,60 euro per aandeel. Een kwartaal eerder werd een winst geboekt van 69,1 miljoen euro. ING verwachtte een aangepaste EBITDA van 205 miljoen euro op een omzet van 309 miljoen euro en een nettoresultaat van 73 miljoen euro. De kostenbasis was met 165 miljoen euro hoger dan de 151 miljoen euro van vorig jaar. Outlook Vopak mikt voor 2022 nog altijd op een kostenbasis van 645 miljoen euro en zei op schema te liggen in de realisering van de doelstelling voor 2023 om een EBITDA uit groeiprojecten te realiseren van 110 tot 125 miljoen euro. Ten aanzien van de oorlog in Oekraïne is de directe blootstelling van het bedrijf beperkt, de indirecte impact is groter, door de effecten op inflatie en de marktomstandigheden. Vooralsnog zijn de sancties tegen Rusland nog niet gericht op de energie-aanvoer naar de EU, benadrukte Vopak. De onzekerheid is evenwel groot en de volatiliteit in de markt hoog. Bron: ABM Financial News

