Update: Just Eat Takeaway.com negatiever gestemd

quote: Karel Finders schreef op 20 april 2022 07:48: De mededelingen rond Grubhub zijn alweer vaag. J. Groen blijft onvoldoende communiceren. Het lijkt erop dat hij niet bereid is om deze mega desinvestering toe te geven, wat leidt tot tunnelvisie, arrogantie en niet luisteren naar zijn directe omgeving.

Wat had je meer verwacht dan onderstaande?"The Management Board confirms its alignment with shareholders in wanting to both create and realise value from the Company’s highly attractive portfolio of assets. As such, management is currently, together with its advisers, actively exploring the introduction of a strategic partner into and/or the partial or full sale of Grubhub. There can be no certainty that any such strategic actions will be agreed or what the timing of such agreements will be. Further announcements will be made as and when appropriate."