IBM verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel IBM steeg dinsdag nabeurs, nadat het Amerikaanse bedrijf iets beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal bekendmaakte en optimistisch bleek over de omzet. IBM meldde een nettowinst van 733 miljoen dollar, of 0,81 dollar per aandeel. Dit is een daling ten opzichte van een jaar eerder toen de winst 955 miljoen dollar bedroeg. Afgezien van de verkoop van de IT-infrastructuur-dienstverlener Kyndryl Holdings steeg de winst van 0,45 dollar naar 0,73 dollar per aandeel. De aangepaste winst, exclusief beloning in aandelen en andere bijzondere posten, was 1,40 dollar per aandeel. Analisten rekenden op 1,39 dollar. De omzet steeg van 13,2 miljard naar 14,2 miljard dollar. Analisten rekenden op 13,8 miljard. "Vraag naar hybride cloud en AI joeg de groei aan in zowel Software als Consulting", zei CEO Arvind Krishna. "We zien de omzet dit jaar nu groeien aan de bovenkant van ons model." Het aandeel steeg in de elektronische handel nabeurs 3,2 procent, na een stijging van 2,4 procent in de reguliere handel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.