Wall Street eindigt hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdagavond hoger, gesloten, nadat beleggers bedrijfsresultaten beoordeelden op hints over de impact van de hoge inflatie, terwijl de hoge olieprijs een stap terug deed.

De brede S&P500-index steeg 1,61 procent tot 4.462,21 punten, de Dow Jones-index steeg 1,45 procent naar 34.911,20 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 2,15 procent meer waard op 13.619,66 punten.

De enige sector die in het rood ging was energie, door de fors lagere olieprijs.

De reissector deed het juist goed nadat de verplichte mondkapjes in vliegtuigen en andere massavervoermiddelen door een rechterlijke uitspraak werden geschrapt.

Hotels en reisverkeer herstelden nog niet geheel van de impact van de pandemie, zei Don Calcagni van Mercer Advisors. "Dus dit is een enorme meevaller."

De macro-agenda was vrijwel leeg. Voorbeurs bleken zowel de in aanbouw genomen woningen als de verstrekte bouwvergunningen onverwacht toegenomen.

De markt rekent volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO op een "redelijk winstgroei en een behoorlijke omzetgroei op jaarbasis" dit kwartaalcijferseizoen. Voor de bedrijven in de S&P500 wordt voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,9 procent en een winstgroei van 6,1 procent verwacht. Voor de Stoxx600 is dit respectievelijk 20,3 en 25,1 procent. Analisten zullen bij de cijfers volgens Wessels vooral letten op de marge-ontwikkeling en de vooruitzichten die bedrijven afgeven.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen liep verder op, van 2,861 procent maandag tot 2,911 procent, Dat is de hoogste rente sinds eind 2018. "Dit is de sterkst dalende markt in obligaties van een generatie", zei Brian O'Reilly van Mediolanum.

Dit heeft alles te maken met de hoge inflatie, die de Fed dwingt tot actie. Fed-beleidsmaker James Bullard zorgde maandagavond voor opschudding door te zeggen dat de Federal Reserve haast moet maken met het verhogen van de rente, en zelfs 75 basispunten in één stap zou moeten overwegen, om de inflatie te beteugelen. De prijzen stijgen in het snelste tempo in veertig jaar. Meestal wordt er in stappen van 25 basispunten verhoogd.

Dinsdag zei zijn collega Evans van de Chicago Fed dat de rente eind dit jaar wel eens op 2,5 procent kan staan en uiteindelijk naar 3 procent kan worden verhoogd.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0789.

Olie wordt ruim vijf procent goedkoper en aardgas in de VS werd zelfs 9 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

American Airlines won 5,5 procent en Las Vegas Sands sloot 4 procent hoger, nadat een federale rechter besloten dat mondkapjes niet meer kunnen worden verplicht op vliegtuigen en andere massale vormen vanm vervoer. Cruisemaatschappij Carnival won 4,4 procent.

American Campus Communities wordt overgenomen door Blackstone voor 13 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel steeg 13 procent.



Kwartaalcijfers waren er van Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin en Manpower. Nabeurs volgen nog IBM en Netflix.

Johnson & Johnson verlaagde de outlook voor heel 2022, maar verhoogde het dividend. De kwartaalomzet steeg iets minder sterk dan voorzien, maar de winst viel hoger uit dan verwacht. Het aandeel steeg 3 procent.

Halliburton boekte een hogere kwartaalomzet en ook de winst steeg. De aangepaste winst per aandeel was 0,35 dollar per aandeel, een cent hoger dan analisten volgens FactSet gemiddeld hadden voorspeld. Het aandeel steeg 2 procent.

ManpowerGroup steeg 7 procent na een beduidende groei van resultaat en omzet. De winst per aandeel steeg van 1,11 naar 1,68 dollar. Het bedrijf mikte vooraf op 1,56 tot 1,64 dollar en zegt nu voor het tweede kwartaal 2,31 tot 2,39 dollar te verwachten.

Lockheed Martin overtrof de winstverwachting en herhaalde de outlook, ondanks een omzetdaling. Het aandeel daalde 1,6 procent.



Plug Power steeg 10 procent. Het alternatieve energiebedrijf heeft een deal met Walmart om de retailketen te voorzien van waterstof.