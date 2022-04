Fed: rente kan dit jaar naar 2,5 procent

(ABM FN-Dow Jones) De president van de Federal Reserve Bank van Chicago denkt dat de Amerikaane monetaire beleidsrente tot 2,5 procent kan worden verhoogd voor het einde van dit jaar, om de inflatie te temmen.

"Als we in december op 2,25 of 2,50 procent uitkomen, dan kunnen we zien waar de inflatie dan staat", zei Charles Evans in een speech voor de Economic Club in New York.

Dat is het niveau dat de Fed als "neutraal" ziet voor de economie op dit moment.

Evans hintte er ook op dat een aantal verhogingen met 50 basispunten per vergadering er dit jaar in zit, en dat de federal funds rate - de toonaangevende beleidsrente - uiteindelijk boven 3 procent kan stijgen.

Evans is de laatste van een reeks beleidsmakers van de Fed die duidelijk maken dat ze de rente snel willen laten oplopen dit jaar, nu de inflatie op jaarbasis voor het eerst in veertig jaar tijd hoger dan 8 procent is.