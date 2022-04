Olieprijs weer lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York is dinsdag fors gedaald tot het laagste niveau in een week, onder druk van een sterke dollar en zorgen over de vraag vanuit China. Een mei-future voor een vat ruwe olie sloot 5,2 procent lager op 102,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Lagere prognoses voor de vraag en tragere groei in China aan het einde van het eerste kwartaal onder invloed van lockdowns lijken het leeuwendeel van deze beweging", zei Craig Erlam van Oanda. De havikachtige mentaliteit bij de Federal Reserve betekent dat e dollar dit jaar verder in waarde kan stijgen, denken energie-analisten van StoneX. Het IMF verlaagde zijn verwachting voor de vraag naar energie, onder invloed van hoge inflatie. Dit drukte de olieprijs, volgens Michael Hewson van CMC Markets. De aardgasprijs in Amerika daalde 8,2 procent tot 7,18 dollar per miljoen Britse warmte-eenheden. Maandag steeg de olieprijs nog na berichten dat twee havens in Libië de olie-ladingen hadden stilgelegd omdat het grootste olieveld in het land, Shahara, dicht was. Door de Russische invasie van Oekraïne is de oliemarkt bevreesd voor tekorten, als Europese landen plannen doorzetten om de import van Russische energie af te schalen. Oekraïne meldde dat Rusland een nieuwe fase van de invasie is ingegaan, met een grondoffensief om het industriële kerngebied van het land te veroveren, de Donbas. De gerichte aanval op deze regio werd voorzien nadat Rusland zijn troepen rond de hoofdstad Kiëv terugtrok. Bron: ABM Financial News

