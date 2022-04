Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, bij gebrek aan positieve impulsen en vanwege de aanhoudende zorgen over het rentebeleid en de inflatie, maar dankzij een opleving in de middaghandel werd een deel van de verliezen goedgemaakt.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde met een verlies van 0,72 procent op 456,49 punten. De Duitse DAX verloor 0,07 procent naar 14.153,46 punten. De Franse CAC 40 zakte 0,83 procent tot 6.534,79 punten. De Britse FTSE daalde 0,20 procent naar 7.601,28 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat beleggers niet alleen anticiperen op hogere beleidsrentes van centrale banken, maar ook reageren op de aanhoudend hoge inflatiecijfers. Het verlies van Wall Street op donderdagavond en het vlakke slot van maandagavond drukte dinsdag de koersen in Europa. "Omdat we hier vrijdag en gisteren gesloten waren vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, moeten we vandaag nog iets van dat verlies inhalen", aldus de expert van ING.

De prijzen van staatsleningen uit de eurozone daalden sterk en de rendementen liepen daardoor op, omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de hoge inflatie. De Duitse bunds bewogen relatief sterk, met 11 basispunten, waardoor het rendement op de tienjarige leningen nu 0,94 procent bedraagt. "Het brede inflatiethema is duidelijk", zei Chris Iggo van AXA Investment Managers. "Inflatie straft houders van nominale obligaties met een vaste rente af."

Maandagavond deed voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis scherpe uitspraken. Een verhoging van de rente met maar liefst 75 basispunten in één stap zou een optie zijn, omdat er haast is om de inflatie te beteugelen.



Olie werd dinsdag for goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate daalde iets meer dan 5 procent tot 102,06 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 107,19 dollar werd betaald, eveneens een daling van ruim 5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0802. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0781 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er ook al een stand van 1,0781 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs verloor Stellantis ruim 3 procent, nadat de fabrikant van onder meer Peugeots liet weten de autoproductie in Rusland stil te leggen.

Ook de Duitse softwarereus SAP kondigde meer stappen aan richting een "ordelijke exit" uit Rusland. Lokale klantenservice aan Russische bedrijven wordt gestaakt. Het aandeel SAP sloot onveranderd.

Oekraïense gebruikers op social media vallen bedrijven aan die nog zaken doen met Rusland, onder begeleiding van het Oekraïense ministerie van digitale transformatie. Er zijn 300.000 vrijwilligers die meedoen, meldde de minister.

Italiaans infrastructuurbedrijf Atlantia blijft in de belangstelling van kopers voor zijn belang in Getlink, dat eigenaar is van de Eurotunnel, meldde Equita Sim. De Spaanse ACS Group zou het belang willen kopen. Atlantia sloot vlak in Milaan.

Carrefour sloot 2 procent hoger. Het supermarktbedrijf is goed bestand tegen het inflatieklimaat volgens Berenberg, en zou zijn marktaandeel moeten kunnen vasthouden.



Totalenergies steeg 1,4 procent, na een positief rapport van JPMorgan. Daarin werden ook Shell en BP positief benoemd. Shell steeg 1,2 procent en BP won 0,4 procent.

Volgens een ander rapport van energieonderzoeksbureau BloombergNEF lopen de Europese bedrijven Shell, TotalEnergies en Repsol voorop in het beheersen van klimaatrisico's en aanpassen van het bedrijfsmodel naar een wereld met weinig CO2-emissies. Amerikaanse bedrijven als Chevron lopen achter. Aziatische bedrijven winnen terrein.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden op flinke winsten, rond sluitingstijd in Europa. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,5 procent tot 4.455 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 34.873 punten en de Nasdaq klom 2,1 procent naar 13.608 punten.