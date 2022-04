Rode weekstart voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten, na een lang Paasweekend en ondanks een kleine eindsprint. De AEX eindigde 0,4 procent lager op 716,57 punten. "De Europese aandelenmarkten zijn de verkorte handelsweek zwak begonnen", aldus analist Salah Bouhmidi van IG. "Het monetaire beleid van de Fed, de zeer hoge energiekosten en de economische problemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zullen de komende weken op de markten wegen." Maandag zei James Bullard van de St. Louis Fed dat de Federal Reserve tempo moet maken om de inflatie te beteugelen en dat wellicht een renteverhoging met 75 basispunten daarom nodig is. "Dat is niet mijn basisscenario […] maar ik zou het niet willen uitsluiten", aldus Bullard. De rente moet drastisch omhoog om de inflatie te beteugelen, die op het hoogste niveau in 40 jaar staat, meent de centraal bankier, die ook stemrecht heeft in de Fed. "De inflatie is veel te hoog", vindt Bullard, die zegt er vertrouwen in te hebben dat er Fed de inflatie omlaag kan krijgen zonder dat de centrale bank aan geloofwaardigheid verliest. Beleggers moesten het doen zonder veel richtinggevend nieuws. De komende dagen is de beursagenda echter een stuk beter gevuld met een groot aantal kwartaalcijfers en een stroom aan macrodata. De euro/dollar handelde op 1,0794 en olie werd ruim 4,5 procent goedkoper, ondanks de grootschalige Russische aanval in Oost-Oekraïne. Stijgers en dalers In de AEX ging Randstad aan de leiding met een koerswinst van 2,7 procent, op de voet gevolgd door ASMI met een stijging van 2,4 procent. ASML, dat net als ASMI morgen de boeken opent, won 0,5 procent, en Besi steeg 1,4 procent. Shell werd 1,2 procent duurder. Prosus en Just Eat Takeaway hadden het lastig en verloren 4,6 en 4,1 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor Prosus van 97 naar 76 euro. Just Eat zal morgen ook een update verstrekken aan de markt over het eerste kwartaal. Analisten gaan uit van een trage jaarstart. In de AMX won PostNL 5,1 procent en OCI 1,6 procent. Daar stonden Flow Traders en InPost tegenover met verliezen van 2,4 en 4,8 procent. Bij de smallcaps ging B&S 8,1 procent hoger. Het aandeel werd dit weekend in het programma Businessclass getipt door beursgoeroe Geert Schaaij. "B&S ging voor 14,50 euro naar de beurs, maar die koers is inmiddels gehalveerd, terwijl de omzet met 100 miljoen euro steeg en de nettoschuld met 50 miljoen euro daalde en de EBITDA 10 miljoen euro hoger ligt." Verder won Ebusco 7,5 procent, maar daalde Fastned meer dan 3 procent. Avantium daalde 11 procent naar 3,95 euro. Afgelopen donderdag meldde de fabrikant van grondstoffen voor bioplastic dat het 45 miljoen euro heeft opgehaald met de uitgifte van 11,25 miljoen nieuwe aandelen voor 4,00 euro per stuk. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen stegen dinsdag bij het klinken van de slotgong op het Damrak. De Dow en de S&P wonnen meer dan een procent, terwijl de Nasdaq bijna 2 procent steeg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.