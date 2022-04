Dure dollar en knelpunten drukken winst Hasbro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt dan werd verwacht, door knelpunten in de aanvoerketen en een dure dollar. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van onder meer Monopoly, Nerf en Magic The Gathering. De nettowinst daalde van 116,2 miljoen naar 61,2 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,57 dollar. Dit was iets minder dan de 0,62 dollar die analisten volgens de consensus van FactSet gemiddeld voorzagen. De omzet steeg wel, met 4 procent van 1,11 naar 1,16 miljard dollar. Dit was licht boven de analistenverwachting van 1,15 miljard. "Zoals besproken bij de jaarcijfers, zijn aan het begin van het tweede kwartaal prijsverhogingen van onze consumentenproducten van kracht geworden, die de hogere kosten van inkoop en logistiek in de toekomstige kwartalen zullen helpen compenseren", zei CEO Deborah Thomas. De omzet van ‘Wizards of the Coast’ en digitale games steeg met 9 procent. De omzet van consumentenproducten steeg met 3 procent en de omzet uit entertainment groeide met 4 procent. Hasbro rekent voor dit jaar op een omzetgroei met een percentage in de lage enkele cijfers, ondanks de sterkere dollar en een potentieel risico van circa 100 miljoen dollar in Rusland na de invasie in Oekraïne door de Russen. Hasbro zal dit jaar voor 75 miljoen tot 150 miljoen dollar eigen aandelen inkopen. Het aandeel stijgt dinsdag 4 procent. Bron: ABM Financial News

