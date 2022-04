Beursblik: stevige omzetgroei Sligro voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft naar verwachting fors meer omzet geboekt in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit een consensusverwachting die is ingezien door ABM Financial News. Analisten rekenen gemiddeld op een omzetgroei van 30 procent op jaarbasis, van 328 miljoen naar 426 miljoen euro. ING rekent op een groei van 25 procent tot 409 miljoen euro. Zowel voor Nederland, waar het merendeel van de omzet vandaan komt, als voor België wordt een sterke groei op vergelijkbare basis voorzien. Het aandeel is inmiddels weer gewaardeerd op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis, terwijl de food-service-sector qua omzetten nog 15 procent achter ligt bij het niveau van voor de pandemie, merkt analist Hans d'Haese van ING op. Kijken naar de koerswinstverhoudingen is de waardering van Sligro wel veel lager dan die van sectorgenoten, voegde hij daaraan toe. Sligro gaf bij de jaarcijfers te kennen dat de maatregelen tegen het coronavirus aan het begin van het jaar druk hebben gezet op de omzet en de resultaten, terwijl de kosten van grondstoffen, lonen en energie sterk stegen. Het bedrijf zei toen te verwachten dat de consumentenprijzen deze hogere kosten zouden weerspiegelen. "De kostenbesparingen en beperkingen in onze investeringsagenda hebben ervoor gezorgd dat we ook bij een lager omzetniveau winstgevend zijn en onze schuldpositie verder hebben kunnen terugdringen", zei CEO Koen Slippens bij de jaarcijfers op 3 februari. Sligro publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 23,00 euro. Bron: ABM Financial News

