Beursblik: outlook ASML haalbaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het afgelopen kwartaal de eigen outlook gehaald. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Voor het eerste kwartaal rekent ASML zelf op een omzet van 3,3 tot 3,5 miljard euro met een brutomarge van circa 49 procent. ASML zei bij de jaarcijfers in januari dat circa 2 miljard euro aan omzet wordt doorgeschoven naar latere kwartalen. In heel 2022 zal de omzet met circa 20 procent stijgen, verwacht ASML. Dit in inclusief de impact van de brand in Berlijn in januari. Verschillende analisten wijzen erop dat de omzetgroei dit jaar onderliggend rond de 25 procent zal liggen. ASML test tegenwoordig op locatie van de klant en daardoor kan omzet pas met een vertraging geboekt worden. Dit jaar ligt de capaciteit voor EUV op 55 machines en in 2023 wordt dit uitgebreid naar 60 stuks. Afgelopen jaar verkocht ASML 42 EUV-systemen. In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Ook zei ASML na 2025 "significante groeikansen te zien" en tussen 2020 en 2030 een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent te verwachten voor zijn systemen en diensten. ASML opent woensdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

