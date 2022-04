Onverwachte stijging in aanbouw genomen woningen VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in maart onverwacht gestegen, en dat gold ook voor het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg vorige maand met 0,3 procent op maandbasis tot een voor seizoensinvloeden aangepast geannualiseerd aantal van 1,793 miljoen. Economen rekenden op een daling op maandbasis van 2,2 procent. Op jaarbasis steeg het aantal in aanbouw genomen woningen met 3,9 procent. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg in maart op maandbasis met 0,4 procent tot 1,873 miljoen stuks, waar een daling van 2,1 procent voor was voorzien. Op jaarbasis ging het om een stijging van 6,7 procent. Bron: ABM Financial News

