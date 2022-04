Johnson & Johnson verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft na het eerste kwartaal de outlook voor heel 2022 verlaagd, maar verhoogde wel het dividend. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse farmaceut.

In het eerste kwartaal ging de omzet met 5,0 procent omhoog van 22,3 naar 23,4 miljard dollar. Dit is iets minder dan verwacht. De consensus samengesteld door FactSet had op 23,6 miljard dollar aan omzet gerekend.

Johnson & Johnson zag in de meeste divisies de omzet stijgen, maar dat gold niet voor Consumer Health, waar de verkopen met 1,5 procent terugvielen.

De nettowinst daarentegen daalde met 16,9 procent van 6,2 naar 5,1 miljard dollar. Per aandeel gaat het om een daling van 2,32 naar 1,93 dollar.

Op aangepaste basis steeg de nettowinst wel met 3,0 procent, van 6,9 naar 7,1 miljard dollar, ofwel van 2,59 naar 2,67 dollar per aandeel. Dit is dan weer iets beter dan verwacht. Analisten mikten gemiddeld op 2,58 dollar per aandeel.

In een toelichting sprak CEO Joaquin Duato van een goede prestatie onder lastige macro-economische omstandigheden.

Outlook

Johnson & Johnson scherpte de outlook voor 2022 aan.

Inmiddels rekent de farmaceut nu op een omzetgroei van 3,8 tot 4,8 procent, tegenover een eerder verwachting van 5,0 tot 6,0 procent. Daarmee zou de omzet tussen 94,8 en 95,8 miljard dollar uitkomen.

Ook de aangepaste winst per aandeel zal lager uitkomen, namelijk tussen de 10,15 en 10,35 dollar. Eerder rekende het bedrijf nog op 10,40 tot 10,60 dollar.

In tegenstelling tot de outlook verhoogde Johnson & Johnson het kwartaaldividend met 6,6 procent naar 1,13 dollar per aandeel. De onderneming staat er naar eigen zeggen financieel goed voor en er is vertrouwen in de toekomst.

Inmiddels verhoogt de farmaceut al 60 jaar op rij het dividend.