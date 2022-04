Meer omzet en winst voor Halliburton Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het eerste kwartaal winst meer omzet behaald en de winst zien stijgen. Dat maakte het bedrijf dinsdagmiddag bekend. De omzet steeg van krap 3,5 miljard naar net geen 4,3 miljard dollar, een plus op jaarbasis van 24 procent. De analistenverwachting lag hier net onder. De dienstverlener aan de olie-industrie boekte een nettowinst van 264 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder 171 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel was 0,35 dollar per aandeel, iets hoger dan de 0,34 dollar die analisten volgens FactSet gemiddeld hadden voorspeld. Topman Jeff Miller zei krapte in olie- en gasketen in Noord-Amerika te zien. Daarbij zijn de huidige energieprijzen een duidelijke steun in de rug. Miller is dan ook positief gestemd voor de rest van het jaar. Hij rekent op een winstgevende groei en een sterke vrije kasstroom. Het aandeel Halliburton opent dinsdag toch 3,5 procent lager, na meer dan 80 procent koerswinst dit jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.