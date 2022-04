Beursblik: Vopak blijft tegenwind ondervinden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak zal in het eerste kwartaal niet al te veel progressie hebben geboekt. Dit verwacht analist Quirijn Mulder van ING in aanloop naar de kwartaalcijfers over de eerste drie maanden van 2022 van het tankopslagbedrijf. Volgens de analist houdt de vertraging in de vooruitgang vooral verband met de oorlog in Oekraïne, waarmee de al bestaande tegenwind niet afnam, hetgeen negatief uitpakte voor de oliegerelateerde operaties van Vopak. Analisten van Morgan Stanley verwachten dat het opslagbedrijf bij de kwartaalupdate meer duidelijkheid zal verstrekken over eventuele verstoringen in de toevoer van Russische olie naar de Haven van Rotterdam, net als hoe groot de blootstelling van het bedrijf aan Rusland is. Positiever is ING over de chemiepoot van Vopak, waar naar verwachting het herstel doorzette, en valuta-effecten. ING verwacht een aangepast operationeel resultaat (EBITDA) van 205 miljoen euro op een omzet van 309 miljoen euro en een nettoresultaat van 73 miljoen euro. Deze prognose verhoudt zich tot een EBITDA van 200,4 miljoen euro, een omzet van 300,1 miljoen euro en een nettowinst van 73,1 miljoen euro vorig jaar in het eerste kwartaal. Bij de jaarcijfers over 2021 mikte Vopak voor 2022 op een kostenbasis van 645 miljoen euro en zei het bedrijf verder op schema te liggen in de realisering van de doelstelling voor 2023 om een EBITDA uit groeiprojecten te realiseren van 110 tot 125 miljoen euro. Dit jaar denkt Vopak minder dan 300 miljoen euro in groeiprojecten te investeren. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Vopak. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies. Vopak publiceert woensdag voorbeurs het tussentijdse handelsbericht over het eerste kwartaal van dit jaar. Het aandeel Vopak noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 28,04 euro. Bron: ABM Financial News

