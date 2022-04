Klein openingsverlies Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt dinsdag een iets lagere opening tegemoet te gaan. Rond de klok van één uur noteerden de futures op de S&P index 0,2 procent lager, net als die voor de Nasdaq. De macro-agenda is vandaag vrijwel leeg. Voorbeurs worden alleen de in aanbouw genomen woningen en het aantal verstrekte bouwvergunningen gepubliceerd. Kwartaalcijfers zijn er voorbeurs van Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin en Manpower. Vanavond nabeurs volgen dan nog IBM en Netflix. De markt rekent volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO op een "redelijk winstgroei en een behoorlijke omzetgroei op jaarbasis". Voor de bedrijven in de S&P500 wordt voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,9 procent en een winstgroei van 6,1 procent verwacht. Voor de Stoxx600 is dit respectievelijk 20,3 en 25,1 procent. "De sector energie zal aan deze groei fors bijdragen." Analisten zullen bij de cijfers volgens Wessels vooral letten op de marge-ontwikkeling en de vooruitzichten die bedrijven afgeven. James Bullard zorgde maandagavond voor wat opschudding door te zeggen dat de Federal Reserve haast moet maken met het verhogen van de rente. Mogelijk moet de Fed zelfs met 75 basispunten verhogen dan met 50. "Dat [75 basispunten] is niet mijn basisscenario […] maar ik zou het niet willen uitsluiten", aldus Bullard. Het drastisch verhogen van de rente is nodig om de inflatie, die op het hoogste niveau in 40 jaar staat, te beteugelen, meent de centraal bankier, die ook stemrecht heeft in de Fed. "De inflatie is veel hoog", vindt Bullard, die zegt vertrouwen te hebben dat er Fed erin slaagt om de inflatie omlaag te krijgen zonder dat de centrale bank aan geloofwaardigheid verliest. Vanmiddag is het de beurt aan Charles Evans van de Chicago Fed om te spreken. De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0791. Olie wordt circa een procent goedkoper. Slotstanden De Dow Jones index sloot maandag 0,1 procent lager op 34.412 punten. De S&P maakte een pas op de plaats op 4.392 punten en de Nasdaq leed een klein verlies van 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

