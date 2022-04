Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager bij gebrek aan positieve impulsen en vanwege de aanhoudende zorgen over het rentebeleid en de inflatie. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 1,2 procent op 448,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 14.046,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,2 procent met een stand van 6.513,63 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,4 procent naar 7.588,37 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat beleggers niet alleen anticiperen op hogere beleidsrentes van centrale banken, maar eveneens reageren op de aanhoudend hoge inflatiecijfers. Daarbij drukken het verlies van Wall Street op donderdagavond en het vlakke slot van maandagavond volgens Wiersma vanochtend op de koersen. "Omdat we hier vrijdag en gisteren gesloten waren vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, moeten we vandaag nog iets van dat verlies inhalen", aldus de expert van ING. Monetair kwam maandavond de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis met redelijk scherpe uitspraken naar buiten. De Amerikaanse Federal Reserve zal tempo moeten maken bij het verhogen van de rente en een verhoging van niet 50 maar zelfs 75 basispunten is daarbij een optie. Charles Evans, voorzitter van de Fed van Chicago, houdt vandaag nog een toespraak.



Vanmiddag komen in de Verenigde Staten alleen de in aanbouw genomen woningen en de afgegeven bouwvergunningen over maart naar buiten. Olie werd dinsdag goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het rood op 106,00 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 111,69 dollar werd betaald, een daling van 1,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0794. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0781 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er ook al een stand van 1,0781 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs was de koers van het aandeel Stellantis met een verlies van 5,6 procent de sterkste daler, gevolgd door die van L'Oreal waar 4,0 procent vanaf ging. Stellantis liet weten de autoproductie in Rusland stil te leggen.



De koers van het aandeel Totalenergies steeg 2,6 procent, na een positief rapport van JPMorgan. Daarin werden ook Shell en BP positief benoemd. De koers van het aandeel Shell steeg 1,4 procent, die van BP won 0,8 procent. Frankfurt zag de koers van het aandeel Sartorius met 6,3 procent dalen, waarmee deze een reeks van 10 koersdalingen van meer dan 2 procent aanvoerde. De aandelen Continental, Volkswagen en Daimler Truck Holding liepen meer dan 1 procent in koers op. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag vlak op 4.391,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.411,69 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.332,36 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.