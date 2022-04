Brussel keurt overname Landal door Roompot goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Landal

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de overname van Landal Greenparks door Roompot goedgekeurd. Dit maakte de commissie dinsdag bekend. De commissie heeft geen concurrentiebezwaren kunnen vaststellen. De twee partijen kondigden de plannen voor de transactie vorig jaar juni aan. Hiermee zijn meer dan 300 vakantieparken en 32.000 accommodaties gemoeid. Roompot is eigendom van KKR en Landal van Awaze, dat weer onderdeel is van Platinum Equity. Locaties Landal GreenParks heeft 120 vakantieparken en locaties in vooral Noord- en Centraal-Europa, waaronder Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Zwitserland. Roompot heeft 214 parken en vakantielocaties in Midden- en Zuid-Europa, waaronder Spanje en Frankrijk. De bedrijven zijn beide actief in Duitsland, Nederland en België. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.