Valuta: euro cirkelt rond 1,08

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,08 dollar na maandag even op 1,0761 dollar te hebben genoteerd, in een markt die nog altijd sterk onderhevig is aan het monetaire beleid in de Verenigde Staten en Europa.

"Wat dat betreft was maandag de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard de meest recente mijlpaal met de opmerking dat deze een renteverhoging met 75 basispunten in de komende maanden door Fed niet uitsloot", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Deze visie vormt een groot verschil met de mededelingen van de Europese Centrale Bank van afgelopen donderdag. Niettemin zijn er nog altijd her der geruchten die er op duiden dat de ECB misschien in juli toch voor een [rente]verhoging kiest. Wij zijn in elk geval erg nieuwsgierig naar de notulen van de ECB van afgelopen donderdag", aldus Van der Meer.

De handelaar verwacht voor vandaag weinig vuurwerk, gezien de magere macro-economische agenda. Later in de week wordt het enerverender met woensdag het Beige Book van de Fed, in aanloop naar het rentebesluit van 4 mei, donderdag een IMF-evenement waar zowel ECB-voorzitter Christine Lagarde en Fed-voorzitter Jerome Powell aan het woord komen, en vrijdag de eerste samengestelde inkoopmanagersindices over april.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten alleen de in aanbouw genomen woningen en de afgegeven bouwvergunningen naar buiten.

Charles Evans, voorzitter van de Fed van Chicago, houdt vandaag nog een toespraak. De president van het IMF Kristalina Georgieva doet hetzelfde, in dit geval voor een comité van Bretton Woods.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0803 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8286 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3033 dollar.