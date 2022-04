Update: Heineken presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral dankzij de prestaties in Europa. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amsterdamse brouwer. Vorig jaar had vooral de horeca nog last van de coronabeperkingen, merkte Heineken op. CEO Dolf van den Brink sprak van een "solide start van het jaar". Daaraan droegen prijsverhogingen volgens de topman bij. Hij waarschuwde wel voor meer macro-economische onzekerheid en "significante" tegenwind door de hoge inflatie. Dat drukt op de kostenbasis, aldus Van den Brink. Onder meer prijsverhogingen moeten dit neutraliseren. De biervolumes stegen in de eerste drie maanden van dit jaar met 5,2 procent autonoom op jaarbasis tot 56,4 miljoen hectoliter. De analistenconsensus rekende slechts op een 3,5 procent stijging. De volumes liggen autonoom 2,8 procent boven die in 2019. In Azië liepen de volumes met 2,8 procent op. Europa en de Amerika's waren goed voor plussen van 11,5 en 1,3 procent en Afrika en Oost-Europa voor 5,7 procent groei. De premium volumes namen zelfs met 6,3 procent toe. Analisten rekenden voor Azië juist op een volumedaling met 0,9 procent. Europa en de Amerika's zouden volgens hen goed zijn voor plussen van 8,8 en 3,0 procent en Afrika en Oost-Europa voor 1,8 procent groei. De totale volumes van de brouwer stegen afgelopen kwartaal met 12,9 procent autonoom. De analistenconsensus rekende op een plus van 4,6 procent autonoom. De omzet van Heineken steeg op jaarbasis met 35,9 procent tot net geen 7 miljard euro. De netto-omzet op beia-basis nam autonoom met krap 25 procent toe tot 5,75 miljard euro. De netto-omzet per hectoliter nam met 18,3 procent toe, mede dankzij de verkoop van premiumbieren. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 417 miljoen euro. Dat was flink meer dan de 168 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2021. Hierin zit de afschrijving van 400 miljoen euro voor het vertrek uit Rusland nog niet. Hierover zal Heineken bij de halfjaarcijfers meer toelichting geven. Outlook Dit jaar denkt Heineken nog altijd een stabiele tot bescheiden hogere marge ten opzichte van een jaar eerder te realiseren. De brouwer merkte in februari al op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zal 'updaten'. Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020 en 15,6 procent in 2021. Barclays denkt dat een marge van 16,2 procent haalbaar is in 2023. Ook Kepler denkt dat Heineken de beoogde 17 procent niet zal halen. Heineken zei bij publicatie van de jaarcijfers in februari verder goede vorderingen te maken met het besparen van kosten. Bij de jaarcijfers was 1,3 miljard euro van de 2 miljard euro die de brouwer zich ten doel heeft gesteld, ook daadwerkelijk gehaald. Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van de biervolumes met 4,5 procent autonoom. Het aandeel Heineken stijgt woensdag 3,5 procent. Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

