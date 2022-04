Beursblik: Heineken verkocht meer bier

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop vermoedelijk zien stijgen. Dit blijkt uit de verwachtingen van analisten in aanloop naar de cijfers van de brouwer op woensdagochtend.

De analisten die bijdroegen aan de analistenconsensus zien de biervolumes op jaarbasis stijgen van 50,3 miljoen naar 54,7 miljoen hectoliter. Autonoom gaat het dan om een stijging van 3,5 procent. Kepler Cheuvreux is beduidend optimistischer en mikt op een autonome stijging van de biervolumes met 7,5 procent.

In Azië liepen de volumes naar verwachting met 0,9 procent terug. Europa en de Amerika's waren vermoedelijk goed voor plussen van 8,8 en 3,0 procent en Afrika en Oost-Europa voor 1,8 procent groei.

De totale volumes van de brouwer stegen volgens de consensus naar 61,4 miljoen hectoliter, een plus van 4,6 procent autonoom. Analisten van Credit Suisse merkten op dat de sector in januari en februari wel zwak oogde.

Analist Richard Withagen van Kepler denkt dat Heineken profiteerde van een herstel in Europa en solide ontwikkelingen in Mexico en Vietnam. De prijs/mix-verhouding zal gunstig zijn, mede door prijsverhogingen die de brouwer doorvoerde.

Volgens Credit Suisse zijn de capaciteitsproblemen in het vierde kwartaal deels opgelost door de uitbreiding bij de Ponta Grossa brouwerij in Brazilië, en verdere uitbreidingen volgen nog. Dat effect weegt zwaarder dan de tegenwind bij de frisdranken, aldus de analisten. Ook profiteert de brouwer van prijsverhogingen, denkt Credit net als Kepler.

Heineken geeft doorgaans geen omzetcijfers af over het eerste kwartaal. Kepler denkt echter dat de brouwer wel zal starten met het publiceren van omzetcijfers op kwartaalbasis.

Outlook

Voor 2022 rekent de analistenconsensus op een groei van de biervolumes met 4,5 procent autonoom.

Dit jaar denkt Heineken zelf een stabiele tot bescheiden hogere marge dan een jaar eerder te realiseren. Ook merkte de brouwer in februari op dat de onzekerheid duidelijk is toegenomen en dat het daarom later dit jaar de marge-outlook voor 2023 zal 'updaten'.

Voorlopig denkt Heineken in 2023 nog een operationele marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020 en 15,6 procent in 2021. Barclays denkt dat een marge van 16,2 procent haalbaar is in 2023.

Volgens Kepler is de kosteninflatie op de grondstoffenmarkt toegenomen in de afgelopen weken, waardoor het mogelijk is dat Heineken zijn margedoelstelling voor 2022 zal verlagen. Kepler mikt zelf op een licht lagere marge dit jaar.

Heineken zei bij publicatie van de jaarcijfers in februari verder goede vorderingen te maken met het besparen van kosten. Inmiddels is 1,3 miljard euro van de 2 miljard euro die de brouwer zich ten doel heeft gesteld, ook daadwerkelijk gehaald.