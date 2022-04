Rode weekstart AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag de week in het rood gestart, nadat de aandelenmarkt op maandag nog dicht bleef in verband met Pasen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 711,28 punten.

"De Europese aandelenmarkten zijn de verkorte handelsweek zwak begonnen", aldus analist Salah Bouhmidi van IG. "Het monetaire beleid van de Fed, de zeer hoge energiekosten en de economische problemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zullen de komende weken op de markten wegen."

Ook investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat beleggers niet alleen anticiperen op hogere beleidsrentes van centrale banken, maar eveneens reageren op de aanhoudend hoge inflatiecijfers. Daarbij drukken het verlies van Wall Street op donderdagavond en het vlakke slot van maandagavond volgens Wiersma vanochtend op de koersen in Amsterdam. "Omdat we hier vrijdag en gisteren gesloten waren vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, moeten we vandaag nog iets van dat verlies inhalen", aldus de expert van ING.

Volgens analisten van SEB zoeken beleggers naar richting. "Wat laten de bedrijfswinsten zien, hoe ontwikkelt zich de oorlog [in Oekraïne] en wat gaat de Fed doen?"

Vanmiddag openen diverse Amerikaanse bedrijven de boeken, waaronder Johnson & Johnson, Manpower en Halliburton. Na het sluiten van Wall Street volgens ook resultaten van Netflix en IBM.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0806. De olieprijzen daalden met 1,4 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden KPN en Ahold ex-dividend en de aandelen daalden dan ook met respectievelijk 3,8 en 1,7 procent.

Just Eat Takeaway was in aanloop naar een kwartaalupdate op woensdag de grootste daler met een verlies van 4,3 procent. Analisten verwachten een trage jaarstart voor de maaltijdbezorger, gehinderd door een moeilijke vergelijkingsbasis. Ook Adyen stond met 4,0 procent onder druk.

ArcelorMittal en Shell noteerden aan kop met winsten tot 1,5 procent. Shell kon daarbij profiteren van een koersdoelverhoging van JPMorgan, terwijl Credit Suisse juist het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagde. Desondanks blijft de Zwitserse bank te spreken over de staalreus en het aandeel staat dan ook op de kooplijst.

In de AMX won OCI 3,1 procent en PostNL 3,3 procent. Corbion verloor juist bijna 3,0 procent.

In de AScX klom B&S Group 7,2 procent. Het aandeel werd dit weekend in het programma Businessclass getipt door beursgoeroe Geert Schaaij. "B&S ging voor 14,50 euro naar de beurs, maar die koers is inmiddels gehalveerd, terwijl de omzet met 100 miljoen euro steeg en de nettoschuld met 50 miljoen euro daalde en een EBITDA van 10 miljoen euro meer."



ForFarmers verloor 2,6 procent. Woensdag noteert het aandeel ex-dividend.

Avantium levert meer dan 8,7 procent in.