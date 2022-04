Beursblik: trage jaarstart Just Eat Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft een trage start van het jaar achter de rug, gehinderd door een moeilijke vergelijkingsbasis. Dit verwachten analisten in aanloop naar een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger op woensdag.

In het eerste kwartaal van 2021 profiteerde Just Eat Takeaway.com nog flink van de coronalockdowns, terwijl in het afgelopen kwartaal de beperkingen juist werden afgebouwd. "Dit was het moment voor mensen om juist weer uiteten te gaan in plaats van thuis eten te bestellen", aldus analist Marc Hesselink van ING.

ING verwacht in Noord-Amerika zelfs een kleine krimp van het aantal orders.



Hesselink denkt dat de brutotransactiewaarde sneller zal groeien dan het aantal orders, omdat het gemiddelde bedrag per bestelling vermoedelijk iets hoger ligt, maar vooral vanwege het positieve valutaeffect in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk van respectievelijk 7 en 4 procent.

In het vierde kwartaal zag Just Eat Takeaway.com de groei al aanzienlijk vertragen. Het aantal orders steeg in dat kwartaal met 14 procent op jaarbasis tot 273,7 miljoen stuks, waarmee het aantal orders in 2021 met 33 procent steeg tot bijna 1,1 miljard. In het derde kwartaal was de ordergroei nog 25 procent en in het tweede kwartaal zelfs 37 procent.

Outlook

Just Eat zegt voor 2022 te rekenen op een 15 procent hogere brutotransactiewaarde en een aangepaste EBITDA-marge van 0,6 tot 0,8 procent negatief.

Analisten van Credit Suisse zijn te spreken over de winstverwachtingen, na een krimp van 1,2 procent in 2021. "Maar het vertrouwen van beleggers in het behalen van de doelen is laag", aldus de analisten van de Zwitserse zakenbank. "We denken dan ook dat de outlook voor 2022 nog niet volledig is ingeprijsd in het aandeel."

In de komende vijf jaar denkt de maaltijdbezorger circa 30 miljard euro aan brutotransactiewaarde te kunnen toevoegen en op lange termijn zal de marge meer dan 5 procent bedragen.