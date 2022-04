Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 50,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse zakenbank merkten op dat Europese staalaandelen dit jaar goed presteren, zowel ondanks als dankzij de recente geopolitieke ontwikkelingen die de levering van staal in Europa bemoeilijken. De gestegen energieprijzen hebben de negatieve trend in de staalprijzen doen keren, tenminste tijdelijk, terwijl ook de prijzen van andere materialen zijn aangetrokken. Desondanks zijn factoren als kosteninflatie, verstoringen in de aanvoerketen en een mogelijke tekort aan energie een gevaar voor de staalvraag, waarschuwt Credit Suisse. In een rapport kijkt Credit Suisse naar welke Europese staalspelers zich het beste staande houden in tijden van een recessie, terwijl ook wordt gekeken naar de afhankelijkheid van elektriciteit en aardgas. Credit Suisse is van mening dat in dit licht ArcelorMittal en ThyssenKrupp het minste risico lopen. Het aandeel ArcelorMittal koerste dinsdagochtend 1,5 procent hoger op 30,96 euro. Bron: ABM Financial News

