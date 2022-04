Brill neemt Wageningen Academic Publishers over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bic CC BY-SA 3.0

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft Wageningen Academic Publishers overgenomen. Dit maakte de Leidse uitgever van wetenschappelijke boeken en tijdschriften dinsdag bekend zonder een overnamebedrag te vermelden. Brill wordt met deze transactie voor 100 procent eigenaar van WAP. WAP publiceert academische werken op het gebied van dieren, voeding en gezondheid, landbouw, landbouweconomie en milieu. WAP realiseerde in 2021 een omzet van circa 1 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.