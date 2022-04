Bullard sluit renteverhoging Fed van 75 basispunten niet uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve zal tempo moeten maken bij het verhogen van de rente en een verhoging van niet 50 maar zelfs 75 basispunten is daarbij een optie. Dit zei voorzitter James Bullard van de St. Louis Fed maandag. "Dat [75 basispunten] is niet mijn basisscenario […] maar ik zou het niet willen uitsluiten", aldus Bullard. Het drastisch verhogen van de rente is nodig om de inflatie, die op het hoogste niveau in 40 jaar staat, te beteugelen, meent de centraal bankier, die ook stemrecht heeft in de Fed. "De inflatie is veel hoog", vindt Bullard, die er zegt vertrouwen in te hebben dat er Fed erin slaagt om de inflatie omlaag te krijgen zonder dat de centrale bank aan geloofwaardigheid verliest. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.