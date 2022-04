GBL neemt Affidea over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Groupe Bruxelles Lambert neemt Affidea voor 1 miljard euro over van B-FLEXION. Dit meldde de holding dinsdagochtend voorbeurs. Daarmee doet GBL zijn eerste investering in de gezondheidssector. Affidea is een leverancier van diagnostische diensten voor de gezondheidszorg in Europa. B-FLEXION verkoopt zijn belang volledig, terwijl het management samen met GBL zal herinvesteren. “Deze investering in een defensieve sector biedt aan GBL zowel veerkracht als diversificatie van haar portefeuille”, lichtte de holding toe. CEO Ian Gallienne spreekt van “een voortzetting van de strategie van GBL om haar blootstelling te verhogen aan meerderheidsdeelnemingen in niet-genoteerde bedrijven die actief zijn in groeimarkten en ondersteund worden door aantrekkelijke structurele trends.” Bron: ABM Financial News

