Lagere start AEX voorzien na lang paasweekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Wall Street sloot maandagavond vrijwel onveranderd, terwijl de beurzen in Azië vanochtend een verdeeld beeld laten zien.

De future op de AEX noteerde dinsdagochtend 0,5 procent lager.



Beleggers staan deze verkorte handelsweek op scherp door de vrijgave van veel bedrijfscijfers, waarbij vooral de afgegeven vooruitzichten bepalend kunnen zijn voor het sentiment. Met name de impact van de sterke dollar, de oplopende rentes en grondstoffenprijzen, en de abrupte Chinese groeivertraging zullen met een vergrootglas worden bekeken.

“Margedruk of geven de bedrijfscijfers de beurs eindelijk een reden om weer omhoog te kijken?”, vraagt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO zich af. Voor het afgelopen kwartaal rekent de markt in ieder geval op een "redelijke winstgroei en een behoorlijke omzetgroei op jaarbasis”.

“Ondanks de fors gestegen inputprijzen lijken de winstmarges vooralsnog te stabiliseren rond hoge niveaus. Daarnaast kunnen de hoge inflatie in combinatie met lonen die niet met inflatie meestijgen en aandeleninkoopprogramma’s de winst per aandeel aanjagen”, aldus Wessels.

ABN AMRO benadrukte dat sinds het sluiten van de boeken eind maart in de periode voor de start van het cijferseizoen weinig winstwaarschuwingen zijn afgegeven.

Voor de bedrijven die deel uitmaken van de Amerikaanse S&P500 index wordt voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,9 procent en een winstgroei van 6,1 procent verwacht. Voor de breed samengestelde Euro Stoxx 600 index is dit respectievelijk zelfs 20,3 en 25,1 procent. "De sector energie zal aan deze groei fors bijdragen”, aldus Wessels.

Op Beursplein 5 is het woensdag een drukke dag met de vrijgave van cijfers van onder meer ASML, ASMI en Heineken. Donderdag zijn onder meer AkzoNobel en RELX aan de beurt.

Op Wall Street staan vanmiddag onder meer Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin en Manpower in de schijnwerpers. Na het slot in New York komen de techgiganten IBM en Netflix met cijfers door.

Maandag kregen op een vlak Wall Street nog de cijfers van Bank of America en Bank of New York Mellon een verdeeld onthaal.

Twitter koerste maandag opvallend 6,7 procent hoger naar 48,45 dollar. Elon Musk bracht vorige week een bod uit van 43 miljard dollar, ofwel 54,20 dollar per aandeel. Het bestuur van Twitter presenteerde vrijdag echter een zogeheten gifpil om een overname door Musk te dwarsbomen.

In Azië noteren de meeste hoofdindices vanochtend in het groen. Alleen de beurs in Hongkong is een flinke negatieve uitschieter met een verlies van meer dan 2 procent. Chinese technologieaandelen staan onder druk nadat de autoriteiten in China vrijdag een verbod aankondigden op het livestreamen van ongeautoriseerde videogames. Tencent en Alibaba verliezen ongeveer 3 procent van hun beurswaarde. Maandag was de beurs in Hongkong vanwege Pasen nog gesloten.

De olie-futures noteren vanochtend vlak.

De dollar zet ondertussen zijn opmars ten opzichte van de euro voort en sommige analisten zien al pariteit in zicht komen. Vanochtend stond er een stand van 1,0777 op de borden. Vooral in de nasleep van het rentebesluit van die Europese Centrale Bank afgelopen week kwam de euro verder onder druk te staan. Begin deze maand noteerde het muntpaar nog op 1,1183. In Amerika wordt de rente door de Federal Reserve verhoogd, terwijl de ECB vooralsnog zijn kruit droog houdt.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde het koersdoel voor ING van 14,50 naar 13,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Andrew Lowe merkte op dat ING in de afgelopen twee jaar één van de best presterende Europese banken was. Het aandeel is evenwel met 30 procent teruggevallen sinds de oorlog in Oekraïne, waardoor het 15 procent slechter presteerde dan sectorgenoten.

PostNL is er nog steeds niet in geslaagd om kinderarbeid bij zijn onderaannemers in België aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

Credit Suisse verlaagt koersdoel ArcelorMittal van 50,00 naar 45,00 euro, maar herhaalde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot maandag vlak op 4.391,69 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 34.411,69 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.332,36 punten.