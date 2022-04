TomTom breidt samenwerking met Maxar verder uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft de samenwerking met Maxar Technologies uitgebreid. Dit maakte het Nederlandse navigatiebedrijf dinsdagochtend bekend zonder financiële details te noemen. Maxar levert onder andere geodata, die TomTom voor de gebruiker visualiseert. Met de uitbreiding van de samenwerking moet die visualisering verder worden verbeterd, waarmee afnemers van deze data een zo realistisch mogelijke kaart in beeld krijgen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.