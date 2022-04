Berenberg verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor ING verlaagd van 14,50 naar 13,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Andrew Lowe merkte op dat ING in de afgelopen twee jaar één van de best presterende Europese banken was. Het aandeel is evenwel met 30 procent teruggevallen sinds de oorlog in Oekraïne, waardoor het 15 procent slechter presteerde dan sectorgenoten. De markt prijst volgens Berenberg een volledige afschrijving van de Russische activa in. Maar zelfs in dit scenario rest er 2,8 miljard euro aan overtollig kapitaal, bovenop de 6,8 miljard euro voor het inkopen van eigen aandelen waarop de analistenconsensus rekent. Lowe ziet dan ook een mogelijke positieve verrassing als het gaat om de beloning aan aandeelhouders, met een rendement van 13 tot 14 procent voor 2023 en 2024. Bovendien is een opleving van de marge dankzij hogere rentes nog niet opgenomen in de consensus, zo merkte de analist op. Wel verlaagde Berenberg de winstraming voor 2022 met 20 procent als gevolg van hogere afschrijvingen. Voor 2023 werden de taxaties met 4 procent neerwaarts bijgesteld, en voor 2024 bleven de ramingen ongewijzigd. Het aandeel ING sloot donderdag op 9,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.