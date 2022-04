Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet, terwijl de Russen de aanval op het Oekraïense Marioepol hebben ingezet en naar verluidt het grootste deel van de havenstad hebben ingenomen.

IG voorziet een openingswinst van 44 punten voor de Duitse DAX, een pas op de plaats voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen hielden maandag de deuren gesloten in verband met de viering van Pasen. Vrijdag waren de beurzen ook gesloten vanwege Goede Vrijdag. Wall Street was maandag wel open.

Beleggers gaan na een lang Paasweekend een drukke week tegemoet met een lange lijst aan macrocijfers, maar ook een groot aantal bedrijven dat de boeken opent. Zo krijgen beleggers onder meer inzicht in de industriële productie in Japan en staan er Amerikaanse huizencijfers op de rol.

Donderdag is het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek druk met een serie cijfers. De markt zal ook letten op een inflatiecijfer uit de eurozone en het consumentenvertrouwen in de muntunie. De wekelijkse steunaanvragen in de VS zullen ook weer met belangstelling gevolgd worden. Op vrijdag is de aandacht vooral gericht op de voorlopige inkoopmanagersindexen in Europa en de VS.

Maandagochtend kwamen er al macro-economische cijfers uit China. Zo trok de Chinese economie in het eerste kwartaal flink aan met 4,8 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis was er sprake van een groei van 1,3 procent. Verder trok de industriële productie in het land met 5,0 procent aan op jaarbasis, zoals economen al hadden voorzien. De detailhandelsverkopen daalden dan weer flink met 3,5 procent.

Het cijferseizoen komt deze week flink op stoom, ook in eigen land. Daarvoor moeten beleggers wel wachten tot woensdag. Halverwege de week komen sectorgenoten ASML en ASMI met cijfers. Maar ook Just Eat Takeaway, Heineken, Vopak en CM.com komen met een kwartaalupdate.

Donderdag volgen AkzoNobel, RELX en Sligro.

In het buitenland is het ook dringen op de agenda. Maandag was Bank of America aan de beurt, nadat vorige week al een serie grote Amerikaanse banken de boeken opende. Verder komen er resultaten van onder meer IBM, Netflix, Nestlé en Tesla.

Op 24 april vindt de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen plaats.

"Hoewel Macron zondag [10 april] won, houdt EU-minnend Europa de adem in. Pas op 24 april is duidelijk wie de nieuwe Franse president wordt. Le Pen zegt graag samen te werken met landen die ook graag 'ieder voor zich' opereren. Dat is logisch inconsistent en zou kantelen hoe Europa samenwerkt op economie, verduurzaming en richting Rusland", aldus hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland.

Euro STOXX 50 3.848,68 (+0,5%) (Slot 14-04-22)

STOXX Europe 600 459,82 (+0,7%) (Slot 14-04-22)

DAX 14.163,85 (+0,6%) (Slot 14-04-22)

CAC 40 6.589,35 (+0,7%) (Slot 14-04-22)

FTSE 100 7.616,38 (+0,5%) (Slot 14-04-22)

SMI 12.475,08 (+0,8%) (Slot 14-04-22)

AEX 719,70 (+0,23%) (Slot 14-04-22)

BEL 20 4.216,29 (+0,6%) (Slot 14-04-22)

FTSE MIB 24.862,35 (+0,6%) (Slot 14-04-22)

IBEX 35 8.699,00 (+0,9%) (Slot 14-04-22)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag vlak gesloten.

Wall Street daalde maandag fractioneel, terwijl beleggers zich schrap zetten voor een golf aan kwartaalresultaten in de komende week. Meer dan 100 bedrijven rapporteren deze week bedrijfsresultaten en die resultaten zullen de markt helpen een beter beeld te krijgen van wat tot nu toe een gemengd winstseizoen is geweest.

"Een sterkere dollar, lagere obligatiefutures en verzwakkende Chinese cijfers zullen de bulls op Wall Street geen reden te geven om te juichen", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda.

"We worden nu ook geconfronteerd met aanzienlijke neerwaartse risico's van het lopende cijferseizoen, niet zozeer met resultaten, maar eerder met de vooruitzichten voor de rest van 2022 van de zwaargewichten", voegde hij toe.

De Europese beurzen waren maandag gesloten in verband met Paasmaandag.

Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in april is gedaald. De NAHB-huizenindex daalde van 79 in maart naar 77 in april.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 1,26 dollar, hoger op 108,21 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak slechts woningbouw- en bouwvergunningsdata van maart geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Bank of America steeg ruim 3,0 procent na meevallende kwartaalcijfers. De inkomsten stegen in het eerste kwartaal, maar de winst liep terug. De winstval was evenwel minder sterk dan analisten hadden verwacht. En dankzij de oplopende rente verwacht CEO Brian Moynihan dat de rentebaten van de bank het de komende periode goed zullen doen.

Ook Bank of New York Mellon deed het net iets beter dan verwacht. Het aandeel verloor echter ruim 2,5 procent.

Twitter noteerde circa 6,7 procent hoger. Elon Musk, die een overnamebod van 43 miljard dollar op het bedrijf uitbracht, is van mening dat de board van Twitter niet de belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigt. Die board presenteerde vrijdag een zogeheten gifpil om een overname door Musk te bemoeilijken.

S&P 500 index 4.391,69 (0,0%)

Dow Jones index 34.411,69 (-0,1%)

Nasdaq Composite 13.332,36 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden overwegend hoger, met uitzondering van de beurs in Hongkong, die de afgelopen dagen de deuren gesloten hield.

Nikkei 225 26.965,18 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.199,30 (+0,1%)

Hang Seng 21.111,61 (-1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0770. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0781 en bij het sluiten van de Europese beurzen donderdag stond er nog een stand van 1,0794 op de borden.

USD/JPY Yen 128,13

EUR/USD Euro 1,0770

EUR/JPY Yen 138,00

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Februari def. (Jap)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Halliburton - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Manpower - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)