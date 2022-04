Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarbij de markt zich gesteund ziet door een zwakke productie van ruwe olie van OPEC. Hoewel de vrijgave van oliereserves door het Internationaal Energie Agentschap (EIA) op het sentiment drukt, lijkt dit al ingeprijsd, zei marktanalit Ed Moya van Oanda. "Dus, daarmee zijn de risico's sterk naar boven gericht, aangezien OPEC nog steeds niet in staat is om de quota's te halen, die het eerder had vastgesteld", zei hij. "Daardoor bewegen de Brent-prijzen voorlopig tussen 100 en 120 dollar per vat, terwijl WTI tussen 95 en 115 dollar per vat schommelt", voegde hij toe. Daarnaast kijkt de markt uit naar de kwartaalcijfers van grote oliemaatschappijen. De olieprijs steeg vorige week met bijna 9 procent, waarmee een reeks van twee opeenvolgende weken van dalingen werd doorbroken, te midden van de verwachting dat de Europese Unie richting een verbod op de invoer van Russische olie beweegt. De markt ziet zich tevens gesteund door optimisme over de Amerikaanse economie en de verwachting dat de vraag naar olie zal blijven toenemen ondanks de hoge inflatie. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 1,26 dollar, hoger op 108,21 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

