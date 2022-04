Wall Street blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag vrijwel vlak met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.397,37 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.490,12 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 13.334,96 punten.



Wall Street daalde maandag, terwijl beleggers zich schrap zetten voor een golf aan kwartaalresultaten in de komende week. Meer dan 100 bedrijven rapporteren deze week bedrijfsresultaten en die resultaten zullen de markt helpen een beter beeld te krijgen van wat tot nu toe een gemengd winstseizoen is geweest. "Een sterkere dollar, lagere obligatiefutures en verzwakkende Chinese cijfers zullen de bulls op Wall Street geen reden te geven om te juichen", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "We worden nu ook geconfronteerd met aanzienlijke neerwaartse risico's van het lopende cijferseizoen, niet zozeer met resultaten, maar eerder met de vooruitzichten voor de rest van 2022 van de zwaargewichten", voegde hij toe. De Europese beurzen waren maandag gesloten in verband met Paasmaandag. Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in april is gedaald. De NAHB-huizenindex daalde van 79 in maart naar 77 in april. De euro/dollar handelde maandag op 1,0780 en olie werd 2 procent duurder. Op dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak slechts woningbouw- en bouwvergunningsdata van maart geagendeerd. Bedrijfsnieuws Bank of America steeg 3,9 procent na meevallende kwartaalcijfers. De inkomsten stegen in het eerste kwartaal, maar de winst liep terug. De winstval was evenwel minder sterk dan analisten hadden verwacht. En dankzij de oplopende rente verwacht CEO Brian Moynihan dat de rentebaten van de bank het de komende periode goed zullen doen. Ook Bank of New York Mellon deed het net iets beter dan verwacht. Het aandeel verloor echter 2,4 procent. Twitter noteerde 4,9 procent hoger. Elon Musk, die een overnamebod van 43 miljard dollar op het bedrijf uitbracht, is van mening dat de board van Twitter niet de belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigt. Die board presenteerde vrijdag een zogeheten gifpil om een overname door Musk te bemoeilijken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.