Twitter probeert overnamepoging Musk te blokkeren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter probeert een overname door Elon Musk te blokkeren met behulp van zogeheten gifpil. Door die gifpil wordt het lastiger voor Musk om een belang van meer dan 15 procent in Twitter op te bouwen. Als hij die grens overschrijdt dan kunnen de andere aandeelhouders tegen een korting meer aandelen verwerven. En zo verwatert het belang van Musk dan direct weer. Deze constructie zou voor een jaar gelden. Volgens de laatste melding zou Musk een belang van circa 9,2 procent in Twitter hebben. Hij lanceerde recent een bod op het bedrijf van 54,20 dollar per aandeel. Daarmee wordt Twitter gewaardeerd op ongeveer 43 miljard dollar. Het aandeel Twitter lijkt maandag bijna 3 procent hoger te gaan openen op 46,31 dollar. Bron: ABM Financial News

