Rode opening Wall Street in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat na een lang Paasweekend een iets lagere opening tegemoet. Circa een uur voor de openingsbel noteert de future op de S&P index 0,3 procent in het rood en die voor de Nasdaq 0,6 procent lager. Vanochtend waren er cijfers uit China. De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 4,8 procent. Dat was iets beter dan analisten hadden voorzien. De groei van de Chinese industriële productie was conform verwachting met 5,0 procent in maart. De Chinese detailhandelsverkopen daalden juist met 3,5 procent. De beurs in Shanghai sloot een half procent lager. Voor vanmiddag staat alleen het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers nog op de rol. Later in de week wordt het drukker, zowel met macrocijfers als met een nieuwe lawine aan bedrijfsresultaten. Beleggingsstrateeg Ralph Wessels zei voor de camera tegen ABM Financial News dat de markt rekent op een "redelijke winstgroei en een behoorlijke omzetgroei op jaarbasis". Voor de bedrijven in de S&P500 wordt voor het eerste kwartaal een omzetgroei van 10,9 procent en een winstgroei van 6,1 procent verwacht. Voor de Stoxx600 is dit respectievelijk 20,3 en 25,1 procent. "De sector energie zal aan deze groei fors bijdragen." Analisten zullen bij de cijfers volgens Wessels vooral letten op de marge-ontwikkeling en de vooruitzichten die bedrijven afgeven. De euro/dollar handelde maandag op 1,0804 en olie werd iets duurder. Bedrijfsnieuws Bank of America lijkt ruim een procent hoger van start te gaan na meevallende kwartaalcijfers. De inkomsten stegen in het eerste kwartaal, maar de winst liep terug. De winstval was evenwel minder sterk dan analisten hadden verwacht. En dankzij de oplopende rente verwacht CEO Brian Moynihan dat de rentebaten van de bank het de komende periode goed zullen doen. Ook Bank of New York Mellon deed het net iets beter dan verwacht. Toch zal dit aandeel duidelijk lager gaan openen. Twitter zal hoger openen. Elon Musk, die een overnamebod van 43 miljard dollar op het bedrijf uitbracht, is van mening dat de board van Twitter niet de belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigt. Die board presenteerde vrijdag een zogeheten gifpil om een overname door Musk te bemoeilijken.



Slotstanden De Dow Jones index sloot donderdag, voor aanvang van het lange Paasweekend 0,3 procent lager op 34.451 punten. De S&P 500 eindigde 1,2 procent lager op 4.392,59 punten en de Nasdaq verloor 2,1 procent op 13.351,08 punten. Bron: ABM Financial News

